Информатора WADA Родченкова переобъявили в розыск в России

Бывший глава московской антидопинговой лаборатории и информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков переобъявлен в розыск в России.

Родченков был заочно арестован в 2017 году по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия (ч. 2 ст. 201 УК РФ). Тогда же его объявили в международный розыск.

«Родченков Григорий… Основание для розыска: разыскивается по статье УК… Переобъявлен», – говорится в базе данных МВД РФ.

Родченков выпустил новую книгу, в которой утверждает, что Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) и Международный союз биатлонистов (IBU) покрывали нарушения в биологических паспортах ведущих спортсменов.

Экс-глава московской антидопинговой лаборатории стал информатором WADA в 2016 году. Он утверждал, что в России была реализована «допинговая программа», а прием спортсменами запрещенных препаратов поощряется на государственном уровне. В результате российских атлетов отстранили от международных соревнований и разрешили выступать только в нейтральном статусе.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

