Россия выиграла иск в CAS по вопросу допуска лыжников к международным стартам

Спортивный арбитражный суд (CAS) встал на сторону России в вопросе допуска лыжников и сноубордистов к международным соревнованиями. Об этом сообщил министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев.

«Арбитры признали требования российской стороны обоснованными и правомерными и, в соответствии с решением МОК, обязали FIS (Международная федерация лыжного спорта и сноуборда – прим. ред.) допустить российских спортсменов к соревнованиям в олимпийских дисциплинах в нейтральном статусе, а спортсменов в паралимпийских дисциплинах на тех же условиях, что и спортсменов из других стран», – написал глава Минспорта.

По словам Дегтярева, это решение позволяет российским спортсменам участвовать в международных соревнованиях, в том числе в квалификационных турнирах к Олимпийским играм 2026 года.

Международная федерация лыжного спорта отстранила российских спортсменов с марта 2022 года. В октябре 2025 года было принято решение не допускать россиян на соревнования даже в качестве нейтральных атлетов.

Напомним, Олимпиада пройдет с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube