Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов сломал руку в финале Межконтинентального кубка

Вратарь французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов сломал руку. Перелом был диагностирован после матча за Межконтинентальный кубок против бразильского «Фламенго», который выиграли парижане благодаря российскому футболисту.

Сафонов отразил четыре пенальти подряд, чего не случалось ранее в истории турниров под эгидой ФИФА. В связи с травмой вратарь выбыл из строя как минимум на три-четыре недели.

В настоящее время на счету Сафонова, перешедшего в «ПСЖ» из «Краснодара» в 2024 году, в составе французского клуба шесть титулов. Он – чемпион, обладатель Кубка, Суперкубка Франции, победитель Лиги чемпионов УЕФА, Суперкубка УЕФА и теперь Межконтинентального кубка.

Париж, Анастасия Смирнова

