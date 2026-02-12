российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 12 февраля 2026, 15:10 мск

Новости Спорт

Новости, Кратко, Популярное

Главного тренера финской сборной по прыжкам с трамплина выгнали с Олимпиады за пьянку

Главного тренера сборной Финляндии по прыжкам с трамплина Игоря Медведа отстранили от участия в Олимпиаде из-за злоупотребления алкоголем. Об этом пишут финские СМИ.

В Олимпийском комитете Финляндии заявили, что поведение наставника противоречит правилам и ценностям команды. Медвед признал, что совершил ошибку, и извинился перед финской командой и болельщиками.

Исполнительный директор Финской лыжной ассоциации Марлина Валтасола сообщил, что перспективы Медведа в его нынешней должности обсудят позднее, передает «Интерфас» со ссылкой на Yle.

Зимняя Олимпиада проходит в Милане и Кортине-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы используете ИИ в работе или быту?

Голосовать!

В рубриках

Скандалы и происшествия, Спорт,