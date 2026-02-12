Главного тренера финской сборной по прыжкам с трамплина выгнали с Олимпиады за пьянку

Главного тренера сборной Финляндии по прыжкам с трамплина Игоря Медведа отстранили от участия в Олимпиаде из-за злоупотребления алкоголем. Об этом пишут финские СМИ.
В Олимпийском комитете Финляндии заявили, что поведение наставника противоречит правилам и ценностям команды. Медвед признал, что совершил ошибку, и извинился перед финской командой и болельщиками.
Исполнительный директор Финской лыжной ассоциации Марлина Валтасола сообщил, что перспективы Медведа в его нынешней должности обсудят позднее, передает «Интерфас» со ссылкой на Yle.
Зимняя Олимпиада проходит в Милане и Кортине-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.
Москва, Наталья Петрова
© 2026, РИА «Новый День»