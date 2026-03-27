«Одноклассники» покажут прямые эфиры Турнира претендентов по шахматам – 2026

Социальная сеть «Одноклассники» совместно со спортивным порталом «Чемпионат» проведут эксклюзивные прямые эфиры Турнира претендентов и Турнира претенденток по шахматам 2026 года. Пользователи ОК с 29 марта по 15 апреля смогут посмотреть все 14 туров с профессиональными комментариями международных гроссмейстеров. В их числе Мария Фоминых, Александр Морозевич, Арсений Нестеров, Валентина Гунина, Клементий Сычев, Павел Понкратов и Иван Розум.

Следить за новостями турнира и мира шахмат можно в группе портала «Чемпионат» в ОК. Первая трансляция состоится 29 марта в 15:30 по московскому времени. Одновременно стартуют женский и мужской турниры – Россию в этом году представят гроссмейстер Андрей Есипенко, вице-чемпионка мира по шахматам (2018), трехкратная чемпионка мира по блицу (2010, 2018, 2019) Екатерина Лагно и чемпионка Кубка ФИДЕ среди женщин (2023), трехкратная чемпионка России по шахматам среди женщин (2015, 2017, 2020) Александра Горячкина. Девушки начнут турнир с партии друг против друга.

Турниры пройдут в два круга при восьми участниках и станут заключительным этапом для определения претендентов среди мужчин и женщин, которые должны будут сыграть с действующими чемпионами мира. Среди мужчин – с индийским шахматистом Гукешем Доммараджу, среди женщин – с Цзюй Вэньцзюнь.

«В этом турнире претендентов я вижу несколько интересных моментов. Во-первых, наши девушки и по рейтингу, и по оценкам экспертов – в числе фаворитов. Александра Горячкина уже играла матч на первенство мира, у нее есть опыт, выводы сделаны – возможно, пришло время попробовать снова сразиться с грозной чемпионкой из Китая. У Екатерины Лагно множество титулов, в том числе мировая корона по блицу, но матч в классике она еще не играла – может быть, пришло время. В то же время россиянин Андрей Есипенко по рейтингу находится внизу таблицы, но его последние результаты очень сильные, поэтому если не смотреть только на цифры – шансы у него есть. Фаворита сходу назвать трудно: фаворит рейтинга Хикару Накамура в последнее время играл в энергосберегающем режиме, а суперопытные Фабиано Каруана и Аниш Гири будут пытаться прорваться к матчу. При этом молодые и непредсказуемые участники тоже способны преподнести сюрпризы. Жаль, что в этом году пропускает претендентский этап лидер российских шахмат Ян Непомнящий, но кто знает – может быть, заглянет к нам на трансляцию», –– отметила Мария Фоминых, международный гроссмейстер.

Москва, Ангелина Сергеева

© 2026, РИА «Новый День»

