Иран примет участие в чемпионате мира по футболу 2026 года

Иран обязательно примет участие в чемпионате мира по футболу, это точно, – заявил накануне президент ФИФА Джанни Инфантино.

Напомним, что участие сборной Ирана остается под вопросом из-за конфликта на Ближнем Востоке. До начала чемпионата мира остается менее чем два месяца.

«Иран обязательно придет, это точно», – заявил Инфантино на экономической конференции, организованной телеканалом CNBC в Вашингтоне. «Мы надеемся, что к тому времени (началу соревнований 11 июня, прим. ред.) ситуация успокоится», – пояснил он.

«Но Иран должен приехать, они представляют свой народ, они прошли квалификацию, игроки хотят играть», – сказал Джанни Инфантино, который посетил сборную Ирана во время тренировочного сбора в Анталье, Турция, в конце марта. Он также присутствовал на товарищеском матче иранской команды.

Москва, Елена Васильева

