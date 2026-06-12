Матч открытия ЧМ по футболу с российским триколором: Мексика обыграла ЮАР

В Мехико на стадионе «Ацтека» в матче открытия чемпионата мира по футболу сборная Мексики обыграла команду из Южно-Африканской Республики (ЮАР) со счетом 2:0.

Счет открыл на 9-й минуте Хулиан Киньонес. Успех мексиканцев закрепил на 67-й минуте Рауль Хименес. В ходе матча в составе сборной ЮАР прямые красные карточки получили Яя Ситхоле (49) и Тхемба Зване (84), в составе Мексики – выступающий за московский «Локомотив» Сесар Монтес.

Примечательно, что на стадионе над большим экраном был вывешен российский триколор.

Сборные Мексики и ЮАР на ЧМ-2026 включены в группу А, в которой также Южная Корея и Чехия. Матч этих команд завершился в пользу корейцев счетом 2:1. В составе победителей отличились Хван Ин Бом и О Хен Гю. У чехов мяч забил Ладислав Крейчи.

Мехико, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

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