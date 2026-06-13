Сборная США на ЧМ по футболу установила рекорд, разгромив Парагвай

Сборная США одержала разгромную победу над командой Парагвая в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Матч закончился со счетом 4:1 в пользу американцев.

В составе американцев дважды отличился Фоларин Балоган, один мяч забил Джованни Рейна. Еще один гол забил в свои ворота полузащитник Парагвая Дамьян Бобадилья, став автором первого автогола на ЧМ. В ворота сборной США мяч забил Маурисио.

Сборная США установила рекорд команды по голам в одном матче на чемпионатах мира.

Инглвуд, Анастасия Смирнова

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