Китай успешно испытал самолет на водородных топливных элементах

Публикации за 09.01.17

Китай стал третьей по счету страной в мире, которая провела успешные летные испытания самолета на водородных топливных элементах, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на китайские СМИ. Топливный элемент, установленный на борту, вырабатывает 20 кВт электроэнергии, которая питает системы самолета и электромотор.

Машина была разработана в провинции Ляонин на базе двухместного электрического китайского самолета RX1E. Тестовый полет проходил в городе Шэньян, в ходе которого самолет поднялся на высоту 320 метров. По данным китайских СМИ, самолет продемонстрировал хорошие летные характеристики и стабильную работу всех систем даже при температуре -20 градусов по Цельсию.

Напомним, ранее тестовые полеты самолетов на водородных топливных элементах провели США и Германия. Этот вид топлива отличается экологичностью.

Отметим также, что на прошлой неделе Китай представил первый в мире пассажирский дрон EHANG 184, который способен подымать на своём борту человека и груз массой до 100 килограммов.

Кроме того, агентство «Синьхуа» сегодня, 9 января, сообщило, что полярный самолет «Сюэин-601» успешно совершил первую посадку на самой высокой точке Антарктиды, где расположена станция «Куньлунь» (более 4 тысяч метров над уровнем моря).

Пекин, Иван Гридин

Пекин. Другие новости 07.01.17

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