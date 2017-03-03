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Технологии

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Публикации за 03.03.17

«Конец интернета» в США устроил нажавший не ту кнопку инженер
фото vkpress.ru

«Конец интернета» в США устроил нажавший не ту кнопку инженер

Причиной масштабного сбоя в работе «облака» Amazon Web Services, который пользователи даже назвали «концом интернета», стала опечатка. Ошибку допустил один из инженеров в процессе отладки системы. Специалист ввел неправильную команду и удалил больше серверов, чем было нужно, пояснили в Amazon. В том числе были удалены и те серверы, которые поддерживали работу двух подсистем, ответственных за управление метаданными и администрирование хранилищ.

Сбой в облачных сервисах Amazon произошел в первый день весны, напоминает Лента.Ру. Примерно 4 часа сотни порталов и приложений были недоступны или работали некорректно. Это были и блоги на платформе Medium, и корпоративный мессенджер Slack, а также планировщик задач Trello, сервисы Apple и сайт с картинками Imgur, издания The Huffington Post, The Verge и Business Insider. В США пользователи были настолько впечатлены сбоем, что назвали происходящее «концом интернета».

Вашингтон, Зоя Березина

Вашингтон. Другие новости 03.03.17

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