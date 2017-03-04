Uber обвинили в шпионаже за чиновниками

Публикации за 04.03.17

Сервис заказа такси Uber использует секретную программу Greyball для сбора персональных данных властей в странах, где деятельность компании ограничена. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на бывших сотрудников компании.

Greyball является частью программы VTOS (Violation of terms of service – «нарушение правил сервиса»), разработанной в 2014 году. С помощью VTOS сотрудники Uber наблюдали за использованием приложения на территории административных зданий, определяя, кто из пользователей может быть связан с властями. Кроме того, по данным газеты, компания использовала сведения о кредитных картах, открытых в банках, обслуживающих полицию.

Приложение использовалось как в отдельных городах – Бостоне, Лас-Вегасе и Париже, так и в целом по стране – в Австралии, Китае, Южной Корее и Италии. По информации издания, о существовании Greyball в Uber знали от 50 до 60 человек. Власти пытались обойти программу, создавали новые аккаунты, покупали другие мобильные устройства – как правило, самые дешевые. Приложение Greyball впервые было использовано в американском Портленде в 2014 году, где Uber начал работу на нелегальной основе. Тогда компания не получила лицензию от городских властей. В итоге власти города не могли пользоваться службой такси, будучи внесенными в секретный «черный список» Uber: при заказе они видели фейковую версию приложения Uber с несуществующими «автомобилями-призраками».

В России Uber недавно оштрафовали на 100 тыс. рублей за отсутствие информации о водителях, напоминает «Коммерсант». По версии Роспотребнадзора, Uber вводит клиентов в заблуждение относительно качества и безопасности услуг по перевозке: потребители не получают достаточно информации о водителях, наличии у них лицензии и прохождении ими медицинского освидетельствования.

Нью-Йорк, Игорь Юров

Нью-Йорк. Другие новости 03.03.17

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