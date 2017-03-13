Ученые предложили построить мегаполис на орбите / Для сбора и передачи солнечной энергии на Землю

Публикации за 13.03.17

Уже через 20 лет на околоземной орбите может появиться первый обитаемый город. По словам члена Британского межпланетного общества Джерри Стоуна, проект по постройке орбитальной колонии уже создается. Мегаполис будет иметь форму многокилометрового цилиндра, в котором смогут жить и работать миллионы человек.

По словам Стоуна, главнейшей задачей на первых этапах существования колонии для ее обителей будет строительство и обслуживание солнечных панелей. Об этом пишет RT. Как оказалось, идея создать гигантский космический город на орбите родилась еще в 1970-х. Тогда профессор Принстонского университета Джерард О'Нилл дал студентам задание разработать проект корабля для поселения космической колонии. Студенты предложили три проекта, которые, впрочем, так и остались на бумаге. Теперь Джерри Стоун намерен возродить идею.

Британское межпланетное общество, в котором Стоун возглавляет соответствующий проект, предлагает создать корабль диаметром чуть меньше 6,5 км и длиной 32 км. В орбитальном цилиндре, по замыслу идеологов, смогут жить до 10 млн человек. Запустить корабль в 2037 году удастся, если его строительство начнется не позднее, чем через 10 лет.

Большая часть исследований Британского межпланетного общества по этому вопросу сосредоточена на технологическом воплощении плана. Важным его аспектом является создание практически полноценного города. В частности, колонистам понадобятся жилые и административные помещения, а также офисы – всё то, что есть на Земле. Кроме того, исследователям придётся разработать подходящий способ создания искусственной гравитации (один из возможных вариантов – это заставить весь корабль вращаться вокруг своей оси). Также предполагается создание экосистемы и детальная проработка способов жизнеобеспечения людей, включая возможности выращивания пищи на корабле.

Солнечные панели, обслуживание которых и станет первоочередной задачей колонистов, позволят собирать энергию для последующей её передачи на Землю. Получать большой объем такой энергии на земной поверхности мешает атмосфера. Стоун отметил, что качество жизни на орбите может превзойти земное. Так, по его словам, в космосе люди будут выше ростом и здоровее. Заявление спорное: активное исследование влияния космических полётов на организм, во-первых, находится в самом разгаре, а во-вторых, пока даёт противоречивые результаты. Учёные время от времени получают подтверждения того, что из-за нахождения на орбите может возрастать вероятность развития лейкемии. Однако замечены и положительные эффекты. Так, например, NASA заявляло, что на орбите можно более успешно, чем на Земле, восстанавливать суставы.

При том, что проект является очень сложным, Джерри Стоун считает, что его можно было воплотить в жизнь ещё 40 лет назад.

Лондон, Иван Гридин

Лондон. Другие новости 13.03.17

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