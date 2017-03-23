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Технологии

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Публикации за 23.03.17

Пермяк разработал сверхмощные аккумуляторы с быстрой зарядкой
Фото: technosider.com

Пермяк разработал сверхмощные аккумуляторы с быстрой зарядкой

Ученый из Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) Алексей Сосунов разработал суперконденсаторы, обладающие высокой скоростью зарядки и большой энергоемкостью. Они смогут успешно использоваться в качестве элементов питания для смартфонов, квадрокоптеров, роботов и даже автомобилей.

Исследователь уже получил грант в размере 500 тысяч рублей на создание рабочих источников на базе разработанных им конденсаторов. Известно, что в основе супераккумуляторов Сосунова будут наноматериалы. Новые элементы питания, в отличие от литий-ионных и иных подобных батарей, будут обладать высокой скоростью зарядки, значительной энергоемкостью и возможностью получать большие токи при эксплуатации.

Эксперты полагают, что эти свойства позволят использовать разработку пермяка для питания лазеров, роботов, квадракоптеров и облегчения запуска автомобилей зимой.

Пермь, Иван Гридин

Пермь. Другие новости 22.03.17

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