Пермяк разработал сверхмощные аккумуляторы с быстрой зарядкой

Публикации за 23.03.17

Ученый из Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) Алексей Сосунов разработал суперконденсаторы, обладающие высокой скоростью зарядки и большой энергоемкостью. Они смогут успешно использоваться в качестве элементов питания для смартфонов, квадрокоптеров, роботов и даже автомобилей.

Исследователь уже получил грант в размере 500 тысяч рублей на создание рабочих источников на базе разработанных им конденсаторов. Известно, что в основе супераккумуляторов Сосунова будут наноматериалы. Новые элементы питания, в отличие от литий-ионных и иных подобных батарей, будут обладать высокой скоростью зарядки, значительной энергоемкостью и возможностью получать большие токи при эксплуатации.

Эксперты полагают, что эти свойства позволят использовать разработку пермяка для питания лазеров, роботов, квадракоптеров и облегчения запуска автомобилей зимой.

Пермь, Иван Гридин

Пермь. Другие новости 22.03.17

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