Автомобиль для веганов отделают медузами и грибами

Публикации за 12.05.17

Британский производитель автомобилей класса люкс Bentley Motors решил первым выпустить на рынок специализированное авто для веганов. Компания откажется от использования шкур животных в отделке интерьера машины.

В настоящее время на производство каждого автомобиля Bentley уходит около 20 шкур животных. Компания ищет альтернативу этим материалам, чтобы удовлетворить взыскательных клиентов, заявил директор по дизайну Штефан Зилафф.

Автопроизводитель консультировался с веганами из Калифорнии, которые готовы приобрести машину, если в ее отделке не будет использоваться кожа животных. Возможно, салоны авто отделают материалами, полученным при обработке грибов и медуз, пишет портал Auto Express.

Крю, Великобритания, Зоя Осколкова

Крю, Великобритания. Другие новости 12.05.17

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