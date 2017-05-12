Хакеры атаковали серверы МВД и одного из операторов «большой четверки»

Публикации за 12.05.17

Серверы МВД РФ и компании «МегаФона» взломали хакеры. Это произошло на волне масштабных атак в компьютерных сетях в странах Европы. «У нас на ряде компьютеров появились предупреждения про $300, охват был довольно большой. Это никак не повлияло на связь и абонентов, так как вирус атаковал только наши компьютеры», – цитирует РБК представителя компании «Мегафон» Петра Лидова-Петровского. Кроме того, отмечает издание, сразу несколько СМИ сообщили о хакерской атаке на внутреннюю сеть Министерства внутренних дел России, однако в пресс-службе МВД эту информацию не подтвердили.

Москва, Игорь Юров

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