В США провалились испытания аналога российского ракетного двигателя (ФОТО) / BE-4 взорвался на стенде

Публикации за 16.05.17

Стендовые испытания ракетного двигателя BE-4 (аналога российского РД-180) закончились провалом. Об этом американская компания Blue Origin сообщила, что на своей официальной страничке в Twitter.

«Вчера мы потеряли набор тестового оборудования для топливной системы на одном из наших испытательных стендов BE-4», – написала компания в Twitter, добавив, что это не стало чем-то необычным в ходе разработки. Компания пообещала в ближайшее время возобновить испытания.

Издание Space News отмечает, что Blue Origin не стала сообщать ни о причинах, ни о последствиях аварии. Как отмечает РИА «Новости», новые двигатели BE-4, работающие на сжиженном природном газе и жидком кислороде, должны в перспективе сменить устанавливаемые на американских ракетах-носителях Atlas российские РД-180. Конгресс США в 2014 году постановил отказаться от российских двигателей и ускорить разработку американских аналогов. В середине прошлого года сообщалось, что до 2022 года США намерены закупить 18 РД-180.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 16.05.17

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