NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Технологии

■■■■■■■■■

Публикации за 16.05.17

В США провалились испытания аналога российского ракетного двигателя (ФОТО) / BE-4 взорвался на стенде

В США провалились испытания аналога российского ракетного двигателя (ФОТО) BE-4 взорвался на стенде

Стендовые испытания ракетного двигателя BE-4 (аналога российского РД-180) закончились провалом. Об этом американская компания Blue Origin сообщила, что на своей официальной страничке в Twitter.

«Вчера мы потеряли набор тестового оборудования для топливной системы на одном из наших испытательных стендов BE-4», – написала компания в Twitter, добавив, что это не стало чем-то необычным в ходе разработки. Компания пообещала в ближайшее время возобновить испытания.

Издание Space News отмечает, что Blue Origin не стала сообщать ни о причинах, ни о последствиях аварии. Как отмечает РИА «Новости», новые двигатели BE-4, работающие на сжиженном природном газе и жидком кислороде, должны в перспективе сменить устанавливаемые на американских ракетах-носителях Atlas российские РД-180. Конгресс США в 2014 году постановил отказаться от российских двигателей и ускорить разработку американских аналогов. В середине прошлого года сообщалось, что до 2022 года США намерены закупить 18 РД-180.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 16.05.17

Telegram не даст «ни бита» информации Роскомнадзору. «Так будет всегда». / Киев ввел санкции против российских поисковиков и соцсетей. Под запрет попали Яндекс, Mail.Ru, «ВКонтакте» и «Одноклассники». / СМИ: вирус-вымогатель запустили северокорейские хакеры.

© 2017, РИА «Новый День»

Метки

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter