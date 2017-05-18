NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Технологии

■■■■■■■■■

Публикации за 18.05.17

Индийский подросток разработал микроспутник (ФОТО) / Космическая станция умещается на ладони

Индийский подросток разработал микроспутник (ФОТО) Космическая станция умещается на ладони

Юный изобретатель Рифат Шаарук собрал самый маленький космический спутник в мире. Аппарат весит всего 64 грамма, однако оснащен оборудованием, которое способно собирать информацию о вращении Земли.

Работа 15-летнего индийца велась в рамках конкурса Cubes in Space, проводимого при поддержке NASA. Спутник представляет собой небольшой куб, при разработке зонда Рифат использовал технологию 3D-печати, пишет The Telegraph.

Несмотря на небольшие размеры, маленькая исследовательская станция оснащена бортовым компьютером и восемью датчиками. С помощью этих приборов можно собирать данные о вращении Земли и ее ускорении, а также о характеристиках ее магнитосферы.

Американское аэрокосмическое агентство планирует запустить маленький спутник в космос в июне. Отмечается, что аппарат произведет четырехчасовой суборбитальный полет и проведет 12 минут в условиях микрогравитации.

Нью-Дели, Зоя Осколкова

Нью-Дели. Другие новости 18.05.17

Китай провозгласил начало углеводородной революции (ВИДЕО). На 100 литрах «горючего льда» автомобиль проедет 50 тысяч километров. / США отправят в космос умерших. Похороны среди звезд стоят 2500 долларов. / Сайт по контролю за персональными данными появится в России в 2019 году. Запретить распространение информации о себе можно будет одним кликом.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter