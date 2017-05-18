Индийский подросток разработал микроспутник (ФОТО) / Космическая станция умещается на ладони

Публикации за 18.05.17

Юный изобретатель Рифат Шаарук собрал самый маленький космический спутник в мире. Аппарат весит всего 64 грамма, однако оснащен оборудованием, которое способно собирать информацию о вращении Земли.

Работа 15-летнего индийца велась в рамках конкурса Cubes in Space, проводимого при поддержке NASA. Спутник представляет собой небольшой куб, при разработке зонда Рифат использовал технологию 3D-печати, пишет The Telegraph.

Несмотря на небольшие размеры, маленькая исследовательская станция оснащена бортовым компьютером и восемью датчиками. С помощью этих приборов можно собирать данные о вращении Земли и ее ускорении, а также о характеристиках ее магнитосферы.

Американское аэрокосмическое агентство планирует запустить маленький спутник в космос в июне. Отмечается, что аппарат произведет четырехчасовой суборбитальный полет и проведет 12 минут в условиях микрогравитации.

Нью-Дели, Зоя Осколкова

Нью-Дели. Другие новости 18.05.17

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