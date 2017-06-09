Японская компания купила производителя роботов Boston Dynamics

Японская технологическая компания SoftBank Group сообщила о покупке производителя роботов Boston Dynamics у компании Alphabet, материнской структуры Google. Сумма сделки держится в секрете. Также из пресс-релиза неясно, кто именно выступает в роли покупателя – сама Softbank или созданный ею фонд инвестиций в новые технологии Vision Fund объемом около $100 млрд.

В рамках сделки Softbank станет владельцем японской компании Schaft, также работающей в сфере робототехники. Напомним, Boston Dynamics является одним из самых известных производителей антропоморфных роботов и роботов, похожих на животных, умеющих двигаться на двух или четырех «ногах» и преодолевать различные препятствия.

Как отмечает «Интерфакс», видеоролики о продукции компании зачастую становятся весьма популярными на Youtube и в соцсетях. Google приобрела ее в 2013 году, наряду с другими компаниями данной сферы, однако, по слухам, последний год пыталась ее продать.

«Boston Dynamics – лучшие в мире. Будет интересно посмотреть, что у них получится после того, как им дадут полную свободу заниматься исследованиями», – говорит профессор Токийского университета Томотака Такахаси. После оформления сделки акции Softbank подскочили на торгах в Токио на 7,4%. Также позитивным фактором для компании стал рост акций Alibaba, после чего стоимость пакета бумаг компании, принадлежащего Softbank, подскочила до $105,6 млрд.

Токио, Иван Гридин

Токио. Другие новости 09.06.17

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