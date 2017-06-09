Красноярские ученые создают корабельный автопилот / Он позволит управлять судами без участия человека

Красноярские ученые ведут разработку уникального навигационного комплекса, который позволит управлять судном в режиме автопилота. Об этом сообщили в пресс-службе Красноярского регионального инновационно-технологического бизнес-инкубатора.
Комплекс призван обеспечить бесперебойный обмен данными с другими судами и береговыми службами. Разработка представляет информационно-аналитический модуль с электронно-картографической системой и соответствует перспективному рынку «MariNet» Национальной технологической инициативы.
Аналогов красноярской разработке на сегодняшний день в мире не существует. По информации разработчиков, индустрия судовой радиоэлектроники предлагает ряд разрозненных решений с потенциалом к интеграции. В России в основном производится сборка из импортных компонентов.
«В Красноярском крае ведется разработка уникального навигационного комплекса для морских судов. Создаваемый навигационный комплекс позволит управлять судном в режиме автопилота, а также может быть использован в качестве центра управления беспилотными надводными аппаратам», – говорится в сообщении.
В качестве потенциальных заказчиков оборудования называются судовые компании, рыболовецкий флот, ведомственные структуры, владеющие судами, а также Минобороны РФ.
Красноярск, Иван Гридин
Красноярск. Другие новости 09.06.17
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