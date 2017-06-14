Японцы создают конкурента GPS и ГЛОНАСС

Японские компании создают совместную фирму, призванную составить конкуренцию американской системе глобального позиционирования GPS. Новый участник рынка намерен использовать собственную космическую систему, с помощью которой можно будет определять координаты объектов с точностью до нескольких сантиметров, сообщает Hitachi Zosen, которой принадлежит более 35% акций новой компании.

Фирма получит доступ к национальным космическим спутникам серии «Митибики». В настоящее время на орбиту выведены два таких аппарата. Как отмечает ТАСС, до весны 2018 года японцы намерены запустить на орбиту еще два спутника. К 2023 году их число увеличится до семи.

Именно с помощью этих аппаратов удастся определять, где на поверхности Земли находятся различные объекты. По заявлениям разработчиков, погрешность при определении координат составит около шести сантиметров. Предполагается, что возможности новой компании можно будет использовать для автомобильной навигации и беспилотных автомобилей.

Отметим, что Россия давно занимается совершенствованием собственной системы глобального позиционирования ГЛОНАСС.

Токио, Иван Гридин

Токио. Другие новости 14.06.17

Главный козырь Киргизии – это водная энергетика, она наиболее чистая и дешевая. / Минобороны берет соцсети под контроль. Контрактников обяжут отчитываться об активности в интернете. / Киргизия выпустит криптовалюту, обеспеченную золотом. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»