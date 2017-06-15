В Швеции на помощь медикам придут дроны-дефибрилляторы

Разработчики из Каролинского института в Швеции оснастили беспилотный летательный аппарат дефибриллятором. Авторы изобретения надеются, что таким образом удастся спасти больше людей, которые погибают от сердечного приступа в ожидании скорой помощи.

По словам разработчиков, дрон летает со скоростью до 80 км/ч, один аппарат может покрыть территорию в радиусе 10 км. Беспилотник поднимается в воздух в течение трех секунд и летит на помощь, пишет News-medical.net.

Летательный аппарат оснащен дефибриллятором, ожидается, что люди, оказавшиеся на месте происшествия, после консультации с медиками по телефону смогут использовать устройство, чтобы запустить сердце.

В ходе эксперимента было показано, что дрон прилетел к больному за пять минут, тогда как медики на скорой добирались более 20 минут. Время в случае остановки сердца играет решающую роль, каждая минута промедления снижает шансы на выживание на 10%.

Стокгольм, Зоя Осколкова

Стокгольм. Другие новости 15.06.17

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