Роскомнадзор запретил Google. Блокада длилась недолго

Провайдеры восстановили доступ к поисковику Google. Страница google.ru удалена из реестра запрещенных сайтов, следует из данных реестра запрещенных ресурсов, составленного Роскомнадзором. Представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский объяснил блокировку ресурса тем, что с одной из страниц на сайте google.ru был настроен редирект на сайт букмекерской конторы, ранее заблокированный надзорным ведомством.

Ранее сегодня российские интернет-пользователи пожаловались на блокировку сайта google.ru и стали делиться в соцсетях скриншотами сообщений провайдеров об ограничении в доступе.

Согласно данным единого реестра запрещенной информации, доступ к сайту www.google.ru был ограничен по решению Федеральной налоговой службы еще 14 июня 2016 года. Ограничение доступа подтвердили в техподдержке интернет-провайдеров ТТК, «МарьиноНет», «Наука и связь», «Максима телеком» и «Авакс», «Акадо», сообщал RNS. В «Аваксе» изданию пояснили, что в реестр запрещенных сайтов был внесен один из IP-адресов, который принадлежит Google. О случаях блокировки поисковика сообщали пользователи в Москве и Чите.

В Google, в свою очередь, заявили, что в компании не было технических проблем, которые могли бы спровоцировать блокировку доступа к google.ru. «Мы знаем о том, что некоторые пользователи испытывают проблемы с доступом, – отметили в компании (цитата по «Интерфаксу»). – На стороне Google технических проблем нет».

Официальный представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский объяснил блокировку русскоязычного домена Google тем, что «с одной из страниц на сайте google.ru осуществлялся редирект – перенаправление на сайт букмекерской конторы, который был ранее нами (Роскомнадзором) заблокирован», передает РИА «Новости». «Мы обратились в Google, они наше требование выполнили, – добавил он. – Сейчас сайт Google исключен из реестра». Как передает корреспондент РИА «Новый День», сейчас в реестре запрещенных сайтов напротив адреса www.google.ru есть только запись «доступ не ограничивается».

Москва, Светлана Петрова

Москва. Другие новости 22.06.17

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