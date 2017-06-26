Первый в России автобус-беспилотник будет курсировать по Дальнему Востоку

Первый беспилотный автобус будет курсировать по кампусу Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русском. Подготовительные испытания транспорта пройдут в июне-августе. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Автобус-беспилотник «MatrЁshka» запустят к началу Восточного экономического форума, который пройдет в ДВФУ с 6 по 7 сентября 2017 года. Подготовку транспорта проведут магистранты вуза и эксперты-разработчики.

Автономный автобус был разработан резидентами Сколково, однако первые испытания проводились на закрытых площадках, так как в России пока не установлены нормы для регулирования движения беспилотного транспорта.

Кроме того, в ДВФУ планируют создать лаборатории беспилотных транспортных средств и системы испытаний новых разработок на дорогах общего пользования.

Владивосток, Зоя Осколкова

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