Японские разработчики предложили попробовать музыку на вкус

В Японии создали устройство, которое может произвести фурор на музыкальных фестивалях. Дело в том, что аппарат предлагает попробовать на вкус музыку.

Разработка специалистов компании Nomura оснащена сосудами, которые наполняются различными соками. Компьютерный мозг устройства анализирует музыкальную композицию и смешивает разные вкусы, передает агентство Reuters.

Машина может различать настроения человека при прослушивании того или иного музыкального жанра, отличать грусть и радость, и подбирать подходящую комбинацию ингредиентов в напитке, сладких, кислых или горьких.

Разработчики устройства отмечают, что вместо соков в аппарат можно заправить алкогольные напитки. По их мнению, такой автомат будет пользоваться неизменной популярностью на музыкальных фестивалях.

Токио, Зоя Осколкова

Токио. Другие новости 03.07.17

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