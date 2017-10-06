Siri оказалась самой глупой среди «умных» помощников

Китайские ученые протестировали уровень развития различных систем искусственного интеллекта. И хотя IQ «умных» помощников пока не превышает показателей шестилетнего ребенка, сервис Siri от Apple оказался самым глупым.

Лидером среди систем искусственного интеллекта оказался сервис Google IQ с показателем 43,7 баллов. За ним идет Baidu с 33 баллами и Microsoft's Bing – 32 балла. «Яблочная» помощница Siri показала довольно скромные результаты – 24 балла, пишет Business Insider.

Впрочем, Google, несмотря на первую позицию в рейтинге, еще предстоит много работы, чтобы приблизить IQ программы к уровню разума человека. Для сравнения, IQ ребенка шести лет составляет 55,5 балла.

Сервис Siri был представлен корпорацией Apple в 2011 году. Программа отвечает на различные запросы клиента и даже обладает чувством юмора. Персональный помощник для русскоязычных пользователей заработал в 2015 году.

Пекин, Зоя Осколкова

Пекин. Другие новости 05.10.17

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