В Китае запустили первый в мире трамвай на водородном топливе

В Китае на линию вышел первый в мире трамвай, работающий на водородном топливе. Новинка появилась на улицах города Таншань. Производители особо подчеркивают, что при эксплуатации данного вида транспорта каких-либо вредных или загрязняющих веществ в атмосферу не выделяется.

Оксид азота не вырабатывается, так как температура реакции внутри топливных элементов ниже 100 градусов по Цельсию. Как передает РИА «Новости», вагон нового трамвая является низкопольным – расстояние между полом вагона и рельсами составляет всего 35 сантиметров, что упрощает посадку – высадку пассажиров и позволит убрать с городских улиц платформы.

Максимальное расстояние, которое трамвай может преодолеть без дозаправки, составляет 40 километров. При этом вагон развивает скорость до 70 километров в час.

Пекин, Иван Гридин

Пекин. Другие новости 27.10.17

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