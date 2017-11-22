На сайте AliExpress нашли лазейку для мошенников

Программисты нашли уязвимость на одной из крупнейших в мире торговых площадок AliExpress. Пользователи могли быть направлены на сайты с вирусом, сообщает компания, специализирующаяся на кибербезопасности Check Point Software Technologies.

Покупатели при открытии торговой площадки перенаправлялись на подменный портал, где во всплывающем окне им предлагали ввести платежные данные своих банковских карт, пишет «Лента.ру».

Уязвимость была обнаружена и устранена еще в прошлом месяце, однако риск распространения в сети ссылки на сайт с вредоносной программой сохраняется.

По словам экспертов по киберпезопасности, число подобных мошенничеств увеличивается в преддверии новогодних праздников, а также во время так называемой «черной пятницы», когда магазины предлагают товар по сильно сниженным ценам.

Пекин, Зоя Осколкова

Пекин. Другие новости 22.11.17

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