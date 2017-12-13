Робот стал участником эстафеты олимпийского огня

Робот HUBO – детище инженеров Корейского института передовых технологий (KAIST) – стал участником эстафеты Олимпийского огня. Он передал огонь своему создателю, профессору О Чун-хо (O Jun-ho). Это произошло в городе Тэджон, сообщает The Verge.

Nplus1.ru передает, что сперва факел нес Деннис Хонг (Dennis Hong) – глава Лаборатории робототехники Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Он сел в гольф-кар, за рулем которого и был HUBO. Робот довез Хонга до небольшой картонной стены и зажег свой факел. Воспользовавшись пилой, HUBO прорезал в стене дыру, через которую передал огонь О Чун-хо. Тот в свою очередь передал огонь роботу KAIST (управляемая человеком модели FX-2).

Напомним, что традиционная эстафета Олимпийского огня проходит перед началом каждых Игр. Первый факел зажигается в Олимпии, после чего огонь передается другим участникам, несущим факелы. Таким образом огонь приносят в столицу Олимпиады.

Сеул, Иван Гридин

Сеул. Другие новости 13.12.17

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