iTunes уйдет в прошлое и уступит место Apple Music

Корпорация Apple «похоронит» iTunes. В компании считают, что сервис потерял свою актуальность с развитием скорости интернета. В результате пользователи предпочитают слушать музыку онлайн, не скачивая ее на свой гаджет.

Магазин музыки iTunes перестанет существовать к 2019 году, передает портал Weraveyou. Все композиции, купленные пользователями, будут перенесены в сервис Apple Music. Соответственно, пиратский контент, скачанный нелегально, станет недоступен.

В Apple отметили, что пользователи предпочитают слушать музыку со стриминговых сервисов Spotify, YouTube и SoundCloud. Таким образом, iTunes «остался за бортом» и показывает резкий обвал продаж.

Вероятно, в скором будущем Apple запустит приложение, в котором можно будет в течение 90 дней бесплатно загружать музыку.

Добавим, онлайн-магазин iTunes работает с 2003 года. Сервис торгует не только музыкальными композициями, но и фильмами, телепередачами, аудиокнигами и другим медиаконтентом.

Лос-Анджелес, Зоя Осколкова

Лос-Анджелес. Другие новости 18.12.17

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