С Нового года популярный мессенджер WhatsApp прекратит работать на некоторых смартфонах

Руководство мессенджера WhatsApp отказалось от поддержки некоторых операционных систем. С Нового года приложение перестанет работать у владельцев смартфонов на Windows 8.0 или старше, iOS 6, а также на BlackBerry OS или BlackBerry 10.

Представители сервиса сообщили изданию International Business Times о том, что 1 января 2018 года WhatsApp не будет работать с этими системами. Процесс отказа от поддержки будет проходить постепенно.

«Эти платформы не предлагают возможности для расширения возможностей приложения в будущем. Если вы используете одно из этих мобильных устройств, мы рекомендуем перейти на более новую версию ОС или на новый Android под управлением ОС 4.0+, iPhone под управлением iOS 7+ или Windows Phone 8.1+, чтобы вы могли продолжать использовать WhatsApp», – заявили в компании.

Кроме того, в планах руководства мессенджера прекращение поддержки Nokia S40. К 2020 года WhatsApp перестанет работать на смартфонах на базе системы Android 2.3.7 и ниже.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 27.12.17

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