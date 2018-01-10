Американские специалисты разработали «умные» трусы

В США открыт предзаказ на смарт-трусы. «Умное» нижнее белье позволяет отслеживать состояние здоровья пользователя с помощью смартфона.

Разработчик смарт-трусов – американская компания Myant. По словам ее представителей, высокотехнологичное нижнее белье Skiin позволит контролировать процессы, протекающие в организме человека. С помощью приложения в телефоне пользователь сможет следить за показателями сердцебиения, температуры тела, давления и др.

Кроме того, смарт-трусы можно синхронизировать с устройствами «умного» дома, а именно, устанавливать температуру в соответствии с физнагрузками, а также добавлять музыкальные композиции в плейлист согласно биоритмам. Разработчики утверждают, что в первую очередь новинка пригодится спортсменам и любителям фитнеса.

Стоимость умных трусов по предварительному заказу составит от 279 до 349 долларов.

Нью-Йорк, Служба информации РИА «Новый День»

Нью-Йорк. Другие новости 09.01.18

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