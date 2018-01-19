В Германии создали отапливающие здания «умные» окна

Немецкие ученые Йенского университета имени Фридриха Шиллера представили прототип стекла с интересными свойствами. Оно способно затемняться и обогревать помещения. «Умные» стекла появятся в продаже уже в этом году. Ими планируется остеклять фасады зданий, пишет Phys.org. Проект получил название Large-Area Fluidic Windows (LaWin).

Отмечается, что на обогрев, охлаждение, кондиционирование и освещение зданий в ЕС расходуется до 40% производимой энергии. Окно способно затемнять стекло с помощью нажатия кнопки, а его поверхность собирает тепловую энергию солнечных лучей. Достигается это за счет внедрения в стекло специальной жидкости.

«Ключевой особенностью нашего проекта является использование жидкостей в окнах и фасадах, например, в качестве теплоносителей или для обеспечения дополнительных функций. С этой целью мы разрабатываем новые стеклянные материалы, которые используются для циркуляции функциональных жидкостей», – рассказал координатор проекта Лотар Вондрачек.

В последних прототипах в жидкость добавляются наночастицы железа, которые могут быть извлечены с помощью магнита. «В зависимости от количества частиц железа в жидкости сама жидкость приобретает разные оттенки серого или вовсе становится черной, – говорит Вондрачек. – В результате, можно контролировать освещение и собирать солнечное тепло, которое потом можно использовать для обогрева помещения».

Как отмечает «Хайтек», существует и схожая разработка, авторами которой являются ученые из Гетеборгского университета (Швеция). Они тоже создали стекла, способные отапливать здание. Чтобы превратить обычные окна в солнечные обогреватели, они использовали нанотехнологии и создали наноантенны на основе плазмонов. Они имеют высокий коэффициент поглощения солнечного света, и нагревают любую поверхность, на которой расположены.

Берлин, Иван Гридин

Берлин. Другие новости 19.01.18

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