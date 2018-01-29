Архитектор предложил «натравить» бактерии и грибы на строительный мусор

Архитектор, глава redhouse studio Крис Маурер выступил с революционным предложением. Он считает возможным после сноса старого здания переработать строительный мусор непосредственно на месте и почти бесплатно в новые материалы – кирпичи и панели. Для этого он предлагает использовать бактерии и грибы.

Как пишет ресурс Inhabitat, в ходе работы над проектами в США архитектор был обескуражен количеством отходов, которые приходится отвозить на свалку. Использовать для создания строительных материалов грибницу – идея не новая, но Маурер намерен делать это прямо на стройке после сноса отслужившего свое здания. Сейчас он собирает на Kickstarter деньги на сооружение передвижного резервуара, чтобы доказать жизнеспособность идеи.

Его проект получил название Biocycler и заручился поддержкой NASA, Массачусетского технологического института и Университета Акрона. В лаборатории все работает, уверяет он. Симбиоз грибов и бактерий, которые питаются друг другом, формирует раствор, который склеивает строительный мусор в новые кирпичи и панели. В резервуаре Biocycler соседствуют грибы и вырабатывающие кальций бактерии. Грибница растворяет и одновременно склеивает отходы в однородную массу, затем ее выливают в форму – кирпичей, панелей или черепицы – где масса постепенно затвердевает и насыщается кальцием с помощью бактерий.

Прототип завода по производству биологических стройматериалов будет представлен в текущем году, заявил автор проекта. Над новыми строительными технологиями раздумывают и в Кремниевой долине, передает Hightech. Индустрия уже давно нуждается в переменах, и венчурные инвесторы начали это понимать. Радикально изменить подход к строительству должны роботы-каменщики, строительные принтеры и умная префабрикация, а умные роботы-надзиратели сделают более эффективными и традиционные строительные процессы.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 29.01.18

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