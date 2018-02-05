Хакеры майнят биткоины с помощью холодильников и микроволновок

Американские эксперты по кибербезопасности предупредили о новом виде компьютерного мошенничества. Хакеры научились использовать бытовую технику «умного» дома, чтобы добывать цифровую валюту.

По словам специалистов компании Stratfor, киберпреступники чаще всего атакуют программные ассистенты, у которых есть полный доступ к подключенным к ним компьютерам и смартфонам, пишет Express.

Взломав централизованного домашнего помощника, хакеры подключаются к «умным» приборам и используют их мощности для майна криптовалют. Таким образом, в добыче цифровых денег участвуют холодильники, осветительные приборы, системы освещения, и прочая техника. Полученный доход направляется в виртуальные кошельки мошенников.

Стоит отметить, что хакерские атаки на элементы «умного» дома не редкость. Ранее хакеры приспособились использовать микроволновки и посудомоечные машины для организации DDoS-атак.

Нью-Йорк, Служба безопасности РИА «Новый День»

Нью-Йорк. Другие новости 05.02.18

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