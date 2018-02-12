Через 10 лет IT-корпорации поработят человечество

Американский аналитик Джеймс Грант прогнозирует «захват» человечества в ближайшие 10 лет электронными системами, входящими в сеть FAMGA – Facebook, Apple, Microsoft, Google, Amazon.

Эксперт попросил пользователей проанализировать, насколько они зависят от своих гаджетов. Оказалось, что большинство более половины свободного времени тратят на использование различных устройств, пишет ФАН.

По мнению Гранта, порабощение человечества началось в 2015 году, когда рынок смартфонов начал расти в геометрической прогрессии за очень короткий промежуток времени.

Люди уже не могут обходиться без голосовых помощников и «умных» домов. В свою очередь IT-корпорации продолжают наступление на независимость человека. Так Facebook перезапустил систему бота, чтобы расширить влияние на пользователей. Google и Apple делают ставку на искусственный интеллект.

«Люди станут настолько зависимы к 2028 году, что смартфоны будут указывать все действия человеку, что будет намного опаснее наркотиков», – заявил аналитик.

Нью-Йорк, Служба информации РИА «Новый День»

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