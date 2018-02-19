Ученые изобрели способ зарядки гаджетов от воздуха

Американские изобретатели разработали устройство, которое может вырабатывать из атмосферы электричество, достаточное для зарядки простых датчиков и средств связи.

Новинку изобрели ученые Массачусетского технологического института. На сайте учреждения сообщается, что работа устройства основана на ежедневных колебаниях температуры окружающей среды. Внутри прибора находится медно-никелевая пена, наполненная воском и покрытая слоем графена.

При разнице температур в 10 градусов по Цельси. устройство может вырабатывать 1,3 милливатта энергии и 350 милливольт потенциала. Этой энергии хватит, чтобы зарядить средства связи.

Ученые видят потенциал использования их изобретения в космосе и на других планетах. Когда, например, из-за пыльной бури солнечные батареи выйдут из строя.

Бостон, Служба информации РИА «Новый День»

Бостон. Другие новости 16.02.18

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