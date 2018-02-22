Из календарей гаджетов Apple пропала Пасха

Корпорация Apple в новой версии iOS удалила из календаря праздников Пасху. Пользователи остались недовольны нововведением.

В прежней версии «яблочной» операционной системы 11.2.2 Пасха отображается как праздничный день, в новой версии 11.2.5 уже нет, сообщает телеканал Fox News. При этом там остались День благодарения и Рождество.

Кроме того, при обновлении ПО пользователи гаджетов Apple могут установить другие календари – китайский, иудейский, мусульманский. В них отмечены традиционные праздники. Христианского календаря в этом списке не обнаружилось.

Когда пользователи обратились в сервисный центр, чтобы узнать, что случилось с Пасхой, там ответили, что компания приняла решение удалить эти дни из календаря праздников США. Однако причин такого решения раскрывать не стали.

Лос-Анджелес, Служба информации РИА «Новый День»

Лос-Анджелес. Другие новости 22.02.18

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