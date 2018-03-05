Корейцы создали высокоёмкий аккумулятор с зарядкой за 30 секунд

Корейские разработчики создали аккумуляторную батарею новейшего типа. Она способна полностью зарядиться всего лишь за 30 секунд, а сохранять заряд намного дольше обычного. Авторами разработки являются ученые Корейского института передовых технологий (KAIST), сообщает Naked-science.ru.

Исследователи соединили волоконно-подобные полимерные цепи с металлооксидными нанокатодами, разместив их на поверхности графена. Благодаря такому структурированию, площадь накопителя значительно возросла, что позволяет батарее хранить заряд продолжительное время.

Получившийся аккумулятор заряжается за 20-30 секунд при использовании маломощной зарядки, даже с помощью USB-переходника. Одновременно устройство способно заряжаться при огромной силе тока в сто раз превосходящей обычную. Еще одним достоинством накопителя является способность очень быстро заряжать мобильные устройства.

Сеул, Иван Гридин

Сеул. Другие новости 02.03.18

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