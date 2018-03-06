Хакеры совершили рекордную по мощности кибератаку

Киберпреступники организовали самую рекордную атаку, совершавшуюся когда либо. Отразить нападение удалось, однако эксперты считают, что теперь мощность угроз будет возрастать.

По данным компании Arbor Networks, взломщики пытались обрушить систему одного из крупных сервис-провайдеров США, пишет «Лента.ру». Специалисты по информационной безопасности зафиксировали DDoS-атаку мощностью 1,7 терабита в секунду.

Хакеры воспользовались методом memcached. Ранее такой же тип атаки киберпреступники предприняли на серверы GitHub, тогда удалось вывести систему из строя на 10 минут.

Разработчики модернизировали специальный сервис Clouds, потому отбить атаку удалось достаточно быстро. По прогнозам специалистов, в ближайшее время атаки хакеров продолжатся с новой силой.

Нью-Йорк, Служба информации РИА «Новый День»

Нью-Йорк. Другие новости 06.03.18

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