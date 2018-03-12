В Оренбурге на заброшенном заводе нашли гигантскую ферму по добыче криптовалют

Полиция Оренбурга обнаружила ферму для майнинга криптовалют на территории разорившегося завода резино-технических изделий. По предварительным данным, это одна из самых крупных фабрик по добыче цифровых денег в стране. Ущерб, нанесенный майнерами, оценивается в 60 млн рублей.

Ферма была подключена к ближайшей подстанции, откуда владельцы фабрики воровали электричество. «Недостачу» заметили энергетики, они и сообщили правоохранителям, что заброшенный завод потребляет слишком уж много электричества, пишет РЕН.ТВ.

Полицейские обнаружили в здании стеллажи с множеством специальных интегральных микросхем и другого дорогостоящего оборудования. Для охлаждения работающей техники в окна ангара были установлены огромные вентиляторы.

Как именно майнерам удалось подключиться к сетям и долго ли они пользовались бесплатной электроэнергией, в настоящее время выясняется. По предварительным подсчетам, ущерб от деятельности фермы составил порядка 60 млн рублей.

По оценкам экспертов, эта фабрика одна из крупнейших в стране. Впрочем, точно сказать довольно трудно, так как майнеры предпочитают держать свою деятельность в секрете.

Оренбург, Служба информации РИА «Новый День»

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