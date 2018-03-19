Хакеры запустили вирус, крадущий деньги через телефонные звонки

Вредоносная программа FakeBank нацелена на звонки пользователей по номерам банков. Полученную в результате перехвата информацию мошенники могут использовать, чтобы присвоить деньги жертвы.

О новом вирусе рассказали специалисты в области кибербезопасности компании Symantec. Точнее, это не новый вредонос, а усовершенствованный вариант предыдущей программы. Ранее FakeBank подделывал изображение входа со смартфона в приложение банка.

Теперь вирус внедряется в устройство, анализирует данные о банковских приложениях пользователя и совершает любые операции под видом финансовой организации, пишет «Лента.ру». При этом вредонос сохраняется активность даже на отключенном смартфоне.

По словам экспертов, в настоящее время вирус захватывает азиатский регион. Он распространяется через приложения магазинов и ссылки в социальных сетях. Подвержены трояну смартфоны на базе Android.

Нью-Йорк, Служба информации РИА «Новый День»

Нью-Йорк. Другие новости 18.03.18

Система «ГАС-Выборы» подверглась хакерской атаке. / В ночь перед выборами сайт ЦИК атаковали хакеры из 15 стран. / Американцы хотят опылять цветы робопчелами. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»