Ученые создали зубной датчик для контроля за качеством питания

Ученые создали датчик, который поможет человеку следить за качеством и калорийностью потребляемой пищи. Беспроводной прибор будет крепиться на зуб и определять концентрацию глюкозы, соли, алкоголя и других веществ в еде и напитках. Для питания и передачи данных устройство снабжено пассивной антенной, пишет Advanced Materials.

Данный, полученные с датчика позволят изучать влияние качества потребляемой пищи и ее влияние на функционирование организма, а также диагностировать ряд заболеваний, утверждают исследователи.

Сенсор представляет собой квадратную рамку со стороной два или три миллиметра (авторы создали несколько прототипов). Эта рамка состоит из трех слоев: два разомкнутых кольцевых резонатора из золота и слой гидрогеля или шелка, находящийся между ними.

Внешние слои сенсора способны резонировать от радиосигнала, а резонансная частота зависит от расстояния между ними. Принцип действия сенсора основан на том, что при попадании в сенсор растворов разных веществ средний слой увеличивает свою толщину и за счет этого меняется резонансная частота и амплитуда сигнала.

Исследователи протестировали прототипы в лабораторных условиях, поместив их в разные жидкости, например, дистиллированную воду, раствор этилового спирта или натрий-фосфатный буфер (водный раствор нескольких солей натрия и калия). Сенсоры показали заметные изменения в резонансной частоте и амплитуде в ответ на различные вещества, пишет N+1.

Также авторы провели несколько тестов на добровольцах, закрепив сенсоры на их зубах, и также подтвердили работоспособность устройств. Помимо этого, исследователи показали, что при использовании гидрогеля можно также определять изменения в pH и температуры вокруг сенсора.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 26.03.18

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