NASA отправит на МКС многоразовые горшки для выращивания космической капусты

Новая партия саженцев космической капусты в комплекте с новыми многоразовыми горшками для ее выращивания отправится на МКС на борту корабля Dragon, который отправится на орбиту в скором времени, которые можно многократно использовать в космосе, сообщает онлайн-издание Newswire.

Эксперимент по выращиванию овощей и других растений на околоземной орбите стартовал четыре года назад. В начале 2014 года космонавтам удалось успешно вырастить на МКС, а затем заморозить первые ростки капусты. На Землю они вернулись в октябре.

Удостоверившись, что «космическая» капуста безопасна для организма человека, ученые НАСА следующий эксперимент, в рамках которого жители МКС впервые съели выращенный в космосе урожай. Это произошло в августе 2015 года. Затем экипаж приступил к выращиванию астр-циний, часть которых погибла из-за заражения грибками.

Все эти опыты проводились на установке Veggie, доставленной на борт МКС в начале текущего десятилетия, отмечает РИА «Новости». Она представляет собой набор из особых капсул с семенами капусты или других сельскохозяйственных культур, почвы и особых синих, зеленых и красных светодиодных ламп, стимулирующих рост растений в условиях невесомости и отсутствия естественного освещения.

По словам создателей установки, их разработка послужит источником пищи и кислорода, а также важным инструментом для психологической разгрузки участников будущих экспедиций на Луну, Марс и другие планеты. У новой версия «горшков» для космической капусты отсутствует главный недостаток, имеющийся у российского конкурента (оранжерея «Лада») – необходимость «ручной» поливки и ухаживания за капустой и другими растениями.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 02.04.18

МИД России возмутился решением Чехии выдать США обвиняемого в хакерстве россиянина. / Российские ВКС успешно испытали новейшую противоракету. / В США хакеры украли данные 5 млн банковских карт через кассы магазинов. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»