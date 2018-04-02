Американцев заподозрили в запуске термоядерного реактора

Американская компания Lockheed Martin получила в феврале 2018 года патент на компактный термоядерный реактор. Эксперты полагают, что в ближайшее время корпорация выступит с «крупным заявлением, пишет The War Zone.

«Новый патент инженера Томаса Макгуайра (Skunk Works) показывает дизайн компактного термоядерного реактора с чертежом F-16 (американский легкий истребитель четвертого поколения) в качестве потенциального приложения. В Палмдейле ведется испытание прототипа реактора», – написал в Twitter репортер FlightGlobal Стивен Тримбл.

The War Zone пишет, что «Skunk Works продолжали заниматься патентным процессом в течение последних четырех лет, похоже, также указывает на то, что они действительно продвинулись в реализации программы, по крайней мере, в некоторой степени». «Они также были достаточно уверены четыре года назад для того, чтобы дать интервью и предоставить базовые сведения об основном дизайне реактора, проектном графике и общих целях программы, что свидетельствует о серьезной работе», – пишет издание.

Как напоминает «Лента.ру», в октябре 2014 года в корпорации заявили, что предварительные результаты исследований свидетельствуют о возможности создания реакторов, работающих на слиянии легких ядер, мощностью около 100 мегаватт и размерами, сравнимыми с грузовиком (что примерно в десять раз меньше существующих моделей). Тогда российские ученые, занимающиеся исследованиями в области управляемого термоядерного синтеза, назвали сообщение Lockheed Martin ненаучным заявлением, направленным на привлечение внимания широкой публики.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 02.04.18

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