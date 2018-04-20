Японцы привлекли американцев для создания робота-кулинара

Компания Sony совместно с сотрудниками Университета Карнеги-Меллона (США) решили объединить усилия для создания кулианрного робота. Основные усилия ученых будут брошены на исследование возможностей искусственного интеллекта в части применения пр приготовлении привычных и создании новых блюд, пишет Engadget.

Исследования, как и непосредственную разработку кулинарного робота решено проводить в школе компьютерных наук Университета Карнеги-Меллона в Питтсбурге. Привлечь к работе также решено ведущих инженеров Университета Sony. При этом Sony будет финансировать лабораторию и все опыты.

Решение создать робота-кулинара весьма дальновидное, так как, по мнению экспертов, необходимые для готовки навыки, можно расширить на многие другие области. Приготовление пищи включает в себя обращение с хрупкими и мелкими деталями в ограниченном пространстве. В компании отмечают, что если устройство справится с кухонными обязанностями, потом его можно будет немного модернизировать и использовать в медицине или строительстве, пишет «Хайтек».

Токио, Иван Гридин

Токио. Другие новости 20.04.18

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