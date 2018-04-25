Криогенная мука из продуктов стала «чернилами» для 3D-печати еды

Корейские ученые придумали новый способ трехмерной печати еды. В качестве «чернил» они решили использовать криогенно размолотое сырье. Данная технология позволяет получать пищевые продукты с нужным содержанием питательных веществ, с заданной текстурой и контролируемой скоростью переваривания, заявили авторы метода на конференции Experimental Biology 2018.

Отметим, что на сегодняшний день 3D-печать считается одним из наиболее перспективных методов получения еды с заданным содержанием необходимых для конкретного человека питательных веществ, вкусом, запахом или текстурой. Например, недавно ученые разработали метод печати кофейной пенки с помощью 3D-принтера. Тем не менее, пока возможности производства еды с помощью 3D-печати ограничены: таким образом можно получать только отдельные продукты, которые при этом получаются не слишком вкусными, не очень похожими на настоящую еду.

Для расширения возможности 3D-печати в пищевой промышленности, группа корейских ученых под руководством Ри Чжин-Ку (Jin-Kyu Rhee) из Женского университета Ихва разработала и создала систему печати еды, которая позволяет точно контролировать и состав, и текстуру получаемой пищи. Технология состоит из нескольких основных стадий. Главное нововведение ученых – использование на первом этапе криогенного размалывания, с помощью которого из продуктов при температуре около −100 градусов Цельсия получают микрочастицы, состоящие из углеводов и белков. Точный состав и свойства этих аморфных микрочастиц можно потом контролировать с помощью перекристаллизации в различных условиях.

После этого порошки, состоящие из таких углеводно-белковых частиц, соединяются со связывающим полимерным веществом, и из полученной смеси с помощью 3D-печати получают пористую пленку заданной формы. С помощью послойной печати и полимеризации из массива таких пленок затем собираются пищевые блоки, у которых точно заданы форма, внутренняя пористая структура и содержание в них питательных веществ.

По словам автора, за счет пористой структуры напечатанных материалов можно менять как поверхностную и внутреннюю текстуру полученных продуктов, делая ее близкой к текстуре настоящей еды, передает N+1. Автор утверждает, что основное достоинство технологии заключается в том, что с помощью нее можно варьировать не только содержание в полученных пищевых продуктах питательных веществ, но и за счет управления текстурой продуктов контролировать скорость переваривания напечатанной пищи и всасывания питательных веществ в желудке.

Пекин, Иван Гридин

Пекин. Другие новости 25.04.18

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