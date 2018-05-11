Ученые создали подводный «плащ-невидимку»

Исследователи из Университета штата Пенсильвания представили устройство, позволяющее замаскировать от сонаров объекты под водой. Своего рода «плащ-невидимка» – метаматериал, заставляющий звуковые волны огибать объект и не отражаться обратно к источнику. Благодаря этому эффекту спрятанный объект остается необнаруженным сонаром.

На данный момент технология далека от совершенства, признают ученые, результаты лабораторных тестов вселяют большие надежды. В ходе испытаний под воду поместили метровую гофрированную призму, изготовленную из стальной сетки, и направили на неё звуковые волны частотой 7-12 ГГц. Волны не вернулись к детектору. Конструкция была не замечена сонаром.

Похожие исследования уже проводили для маскировки объектов в воздухе, но для подводных условий сделать это сложнее, потому что вода намного более плотная среда.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 11.05.18

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