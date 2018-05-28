ФБР выпустила рекомендации по борьбе с атаками Fancy Bear

ФБР рекомендует пользователям, чьи компьютеры оказались под ударом хакеров из группировки Fancy Bear, предположительно связанной с Россией, перезагрузить маршрутизаторы, пишет The New York Times. Вирус заразил сотни тысяч компьютеров. «По данным американских и европейских спецслужб, Fancy Bear (Sofacy Group), направляемая российской военной разведкой, ответственна за взлом серверов Национального комитета демократической партии США во время президентских выборов 2016 года», – отмечает издание.

Вредоносное программное обеспечение способно блокировать интернет-трафик и собирать информацию, проходящую через роутеры. Кроме того, программа может полностью отключать зараженные устройства. Чтобы избавиться от вируса, специалисты ФБР по кибербезопасности рекомендуют перезагрузить зараженные маршрутизаторы и сетевые накопители. Кроме того, пользователям рекомендуется обновить стоящее на устройстве программное обеспечение и выбрать для него новый безопасный пароль. Настройки удаленного доступа при этом в ФБР посоветовали отключить.

В ФБР предположили, что сеть зараженных компьютеров может использоваться для сбора информацию разведывательного характера и одновременно для организации новых кибератак. Как напоминает РБК, Fancy Bear ранее неоднократно обвинялась в проведении кибератак на государственные ведомства западных стран, краже ценной информации и попытках вмешательства в избирательные процессы.

Так, в феврале источники агентства DPA сообщили о том, что группировка совершила кибератаку на серверы Минобороны и МИДа Германии. Целью хакеров стала секретная информация, хранящаяся в сетях ведомств. В январе 2017 года «русские хакеры» из Fancy Bear обвинялись в атаке на компьютерные системы ОБСЕ.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 25.05.18

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