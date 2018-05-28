Российские академики подняли на смех заявление Пентагона о сверхсветовом двигателе

В Пентагоне заявили о перспективе создания варп-двигателя для космических кораблей, который будет разгонять их до скорости в несколько раз превышающей световую. Ученые якобы готовы к таким разработкам и еще восемь лет назад составили документ под названием: «Сверхсветовой двигатель, темная энергия и манипуляция иными измерениями».

Российские эксперты подняли на смех заявление американцев. Главный аналитик ГЛОНАСС, член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин в эфире НСН назвал «чушью и фейком» сообщение Пентагона. С ним согласен действительный член Российской академии космонавтики имени Циолковского Александр Железняков. Он отметил, что сообщения о готовности ученых к разработке таких двигателей являются «ерундой» и выдумками.

Из доклада американцев следует, что человечество приблизилось к разгадке тайны фоновой энергии Вселенной и в перспективе сможет создать «экзотическую материю» для искривления пространства-времени и сверхбыстрого перемещения в пространстве, отмечет Naked Science. В таком случае человечеству откроются путешествия не только к другим планетам Солнечной системы, но и перелеты к другим звездным системам.

Отмечается также, что на изучение варп-двигателей повлиял поиск и изучение НЛО, а также документ о «Поддержке поиска угроз», предназначенный для изучения и описания новейших вражеских технологий, сообщает РЕН ТВ.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 28.05.18

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