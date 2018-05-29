Индия запустит в серию собственный ударный беспилотник в 2020 году

Индия успешно занимается разработкой и испытаниями первого в истории страны ударного беспилотного летательного аппарата Rustom-II (Tapas 201). По словам руководителя Организации оборонных исследований и разработок Индии Селвина Кристофера, дрон будет готов к серийному производству в течение двух лет, пишет The Times of India.

Разработкой ударных беспилотников занимаются десятки стран, но на вооружении такие аппарты есть лишь у нескольких государств. Это объясняется многочисленными техническими трудностями в их создании. Индия занялась разработкой дрона в начале 2000-х годов. Предполагается, что в индийские войска поступят 150 Rustom-II. Разработка данной программы обойдется Индии приблизительно в 220 млн долларов.

Rustom-II получит два турбовинтовых двигателя, будет иметь длину 9,5 метра, а размах крыльев составит 20,6 метра. Он будет способен развивать скорость до 230 километров в час. Заявленный радиус действия такого аппарата составит 350 километров, а время полета – до 24 часов.

Первый наземные испытания Rustom-II состоялись в сентябре 2013 года на аэродроме Колар в пригороде Бангалора. Впервые прототип поднялся в воздух 16 ноября 2016 года, а в феврале текущего года первый полет выполнила серийная версия Rustom-II.

Сегодня в Индии действует программа постепенного снижения зависимости вооруженных сил страны от импортных вооружений и военной техники, отмечает N+1. В рамках этой программы ведется разработка нескольких типов военной техники, включая собственные авианосец, многоцелевой вертолет и беспилотные летательные аппараты.

Дели, Иван Гридин

Дели. Другие новости 29.05.18

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